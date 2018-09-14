East Fife - Airdrie Utd. karşılaşma önü

East Fife ve Airdrie Utd., 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İskoçya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi East Fife 4 puanla 10. sırada, Airdrie Utd. 9 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi East Fife, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Airdrie Utd., geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 431. İddaa'da East Fife kazanır 2.60, berabere biter 3.20, Airdrie Utd. kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

East Fife son haftadaki Stranraer müsabasında 2-3 yenildi.

Airdrie Utd. ise Forfar Athletic karşılaşmasında 1-2 yenildi.

East Fife, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. East Fife, kendi sahasında 0 gol attı, 5 gol yedi.

Airdrie Utd. ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Airdrie Utd., 5 gol atarken 2 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ