East Fife - Arbroath maç önü

İskoçya 1.Lig maçında East Fife ile Arbroath, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 1 puanlı East Fife 10. sırada bulunuyor, Arbroath 7 puana sahip ve 1. sırada. East Fife son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Arbroath, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 359 kodlu maçta; İddaa oynayanlar East Fife kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 3.40, Arbroath sahadan galip ayrılırsa 1.65 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

East Fife son hafta oynanan Stranraer maçında 2-3 yenildi.

Arbroath ise Queen`s Park maçında 3-0 yenildi.

East Fife, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

Arbroath, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Arbroath, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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