East Fife - Forfar Athletic maçı heyecanı

İskoçya Lig Kupası Grup B maçında East Fife ile Forfar Athletic, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. East Fife, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Forfar Athletic son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 385 kodlu maçta; İddaa oynayanlar East Fife kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Forfar Athletic sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

East Fife son haftadaki Stranraer müsabasında 2-3 yenildi.

Forfar Athletic ise Airdrie Utd. karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Forfar Athletic, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Forfar Athletic, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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