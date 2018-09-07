Eastleigh - AFC Fylde maçı istatistikleri

Eastleigh ve AFC Fylde, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 9 puanlı Eastleigh 19. sırada bulunuyor, AFC Fylde 16 puana sahip ve 5. sırada. Eastleigh son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. AFC Fylde son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 388 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Eastleigh kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, AFC Fylde sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Eastleigh önceki hafta Maidenhead United mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

AFC Fylde, Torquay United karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Eastleigh, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Eastleigh, kendi sahasında 3 gol attı, 6 gol yedi.

AFC Fylde, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. AFC Fylde, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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