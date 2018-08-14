Eastleigh - Bromley maçı rakamları

Eastleigh ve Bromley, 14 Ağustos 2018 Salı günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Eastleigh 3 puanla 14. sırada, Bromley 2 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Eastleigh, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bromley son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 476. İddaa'da Eastleigh kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Bromley kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Eastleigh önceki hafta Halifax Town mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Bromley, Guiseley karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Eastleigh, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Bromley, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bromley 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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