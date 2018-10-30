Eastleigh - Leyton Orient maçı istatistikleri

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Eastleigh, 30 Ekim 2018 Salı günü Leyton Orient takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:45. Maç öncesi Eastleigh 26 puanla 10. sırada, Leyton Orient 36 puanla 1. sırada bulunuyor. Eastleigh, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Leyton Orient, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 444 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Eastleigh kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Leyton Orient sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Eastleigh son haftadaki Solihull Moors müsabasında 1-4 kazandı.

Leyton Orient ise Gateshead maçında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Eastleigh, 6 gol attı ve 8 gol yedi.

Leyton Orient, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Leyton Orient, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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