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Easyjet Holidays, 250 otelle İngilizlere Türkiye tatili sunacak

İngiliz havayolu şirketi Easyjet'in 2019 yılının sonunda hayata geçirdiği tatil markası Easyjet Holidays, bu yaz Dalaman, Antalya, İzmir ve Bodrum'daki 250'den fazla otelle İngilizlere Türkiye tatili sunacak. Easyjet Holidays CEO'su Garry Wilson, talebin artması ile Türkiye'deki varlıklarını ve tatil portföylerini genişletmeye odaklanacaklarını söyledi.

Easyjet Holidays, 250 otelle İngilizlere Türkiye tatili sunacak
HABERTURK.COM

İngiliz havayolu şirketi Easyjet'in 2019 yılının sonunda hayata geçirdiği tatil markası Easyjet Holidays, bu yaz Dalaman, Antalya, İzmir ve Bodrum'daki 250'den fazla otelle İngilizlere Türkiye tatili sunacak. Easyjet Holidays CEO'su Garry Wilson, talebin artması ile Türkiye'deki varlıklarını ve tatil portföylerini genişletmeye odaklanacaklarını söyledi.

Türk turizmciler, İngilizlerin her şey dahil sistemine karşı ilgisinin artması ile birlikte İngiltere pazarındaki beklentisi de yukarıya taşıdı. İngiliz tatilcilerin Türkiye'ye ilgisi gören ve çalışmalarını bu noktada yoğunlaştıran Easyjet Holidays, partneri Diana Travel ile Türkiye'ye 1 milyon yolcu getirmeyi hedefliyor.

REZERVASYONLARDA YÜZDE 630 ARTIŞ

Easyjet Holidays CEO'su Garry Wilson, İngiliz turistlerin Türkiye'ye olan ilgisini değerlendirdi. Wilson, müşterilerinin yaklaşık dörtte üçünün bu yıl bir seyahat planladığını belirterek, "Birleşik Krallık'taki tüketicilerin yüzde 65'inin 2021'de aktif olarak seyahat etmek istediğini biliyoruz. Bu nedenle, salgının zorluklarını ve geçen yıl sürekli değişen seyahat kısıtlamalarına rağmen, bu yazın Easyjet ve Easyjet Holidays'in başarılı olacağına dair iyimseriz. Tatil için bastırılmış talep olduğunu biliyoruz. Sadece iki hafta önce, İngiltere Başbakanı'nın uluslararası seyahatlere yeniden başlama niyetini açıklaması sonrasında Birleşik Krallık'ta rezervasyonlarda yüzde 630'luk bir artış gördük. Aşılamanın ve testlerin seyahatin kilidini yeniden açmanın anahtarı olduğunu biliyoruz. Tünelin sonunda bir ışık var" dedi.

TATİLCİLERİN FAVORİSİ

Garry Wilson, Türkiye'nin Easyjet Holidays ve Birleşik Krallık için önemine de değindi. Easyjet Holidays'i 2019'da hayata geçirdiklerini hatırlatan Wilson, "Türkiye başından beri en önemli destinasyonlarımızdan biri oldu. Easyjet, İngiltere ile Türkiye arasında 18 rota sunuyor ve bu yaz, kaldırılan kısıtlamalara tabi olarak ülkeye yaklaşık bir milyon koltuk ile uçmayı umuyoruz. Türkiye, salgın boyunca en çok satan destinasyonlarımızdan biri oldu. Easyjet Holidays ile bu yaz Dalaman, Antalya, İzmir ve Bodrum'da 250'den fazla otelle fantastik bir otel yelpazesi ile tatil sunuyoruz. Her şey dahil, Türkiye'de tatil rezervasyonu yapan Birleşik Krallık müşterilerinin favorisi olduğunu kanıtlıyor. Bunun nedeni, kalite ve seçenek sunmasıdır, ancak toplam tatil maliyetlerini bilmenin güvencesiyle müşterilerimizin son birkaç aydaki olaylardan sonra daha da fazlasını istediği bir şey. Özellikle Dalaman, ortalama 14 gece konaklamayı tercih eden aileler için favori olurken, Antalya 5 yıldızlı her şey dahil lüks arayan ailelerin gözdesi oluyor. İzmir ve Bodrum, ortalama yedi gecelik konaklama için rezervasyon yaptıran çiftler ve arkadaşlar arasında popüler" şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na desteklerinden dolayı teşekkür eden Wilson, "Türkiye turizmi için işbirliği yapıyoruz" dedi. Wilson, Kısıtlamalar azalmaya devam ettikçe ve talebin güçlendiğini gördükçe, Türkiye'deki portföylerini genişletmeye odaklanacaklarını söyledi. Wilson, "Tatillere ilham vermek, Türk turizm endüstrisi ile ortak olmaya devam etmek ve bir kez daha insanlara unutulmaz ve hak edilmiş molalar vermek istiyoruz" diye konuştu.

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