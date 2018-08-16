Gece ve gündüz sürekli havada uçuş halinde olduklarından yerde çok nadir görülen kuş türlerinden olan, kendine has özelliklerle halen esrarını koruyan Ebabil kuşu Erzurum’da bir polis memuru tarafından bulundu.

İHA'nın haberine göre, Kur’an-ı Kerim’de de adından söz edilen, ender kuşlardan bir tanesi olan Ebabil kuşu gece gündüz sürekli havada uçuş halinde olduğundan yerde çok nadir görülüyor. Erzurum’da İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru Levent Köksal nöbet sırasındayken cama çarpan kuşu fark edip içeri aldı. Ebabil kuşu olduğunu anlayınca çok şaşıran Köksal kuşu bir kutunun içine koyarak evine götürdü ve orada besledi.

Dünyanın en nadir kuşunu gördüğünde çok şaşırdığını ifade eden polis memuru Levent Köksal, "İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken cama çarpması sonucu yere düştü. Daha önceden bu kuş hakkında bilgim vardı o yüzden Ebabil kuşu olduğunu anladım ve çok şaşırdım. Milli parklara teslim etmek için alıp eve götürdüm. Dünyanın en nadir kuş türlerinden biri" şeklinde konuştu.

Polis memuru Levent Köksal, Ebabil kuşunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerini arayarak teslim etti.

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