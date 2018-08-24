Ebbsfleet United - Aldershot maçı ne zaman?

Ebbsfleet United ve Aldershot, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Ebbsfleet United 7 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Aldershot 4 puanda ve 20. sırada. Ev sahibi Ebbsfleet United, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Aldershot, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 330. İddaa'da Ebbsfleet United kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Aldershot kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Ebbsfleet United son haftadaki Woking müsabasında 1-0 yenildi.

Aldershot ise Hartlepool United maçında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Ebbsfleet United, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

Aldershot, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Aldershot 0 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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