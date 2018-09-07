Ebbsfleet United - Gateshead maçı ne zaman?

İngiltere Ulusal Lig maçında Ebbsfleet United ile Gateshead, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:15. Ebbsfleet United 14 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Gateshead 14 puanda ve 12. sırada. Ebbsfleet United, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Gateshead, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 438. İddaa'da Ebbsfleet United kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Gateshead kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Ebbsfleet United son haftadaki Woking müsabasında 1-0 yenildi.

Gateshead ise Barrow karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Ebbsfleet United, 4 gol attı ve 6 gol yedi.

Gateshead, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Gateshead, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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