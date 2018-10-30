Ebbsfleet United - Maidstone United maçı öncesi rakamlar

İngiltere Ulusal Lig maçında Ebbsfleet United ile Maidstone United, 30 Ekim 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:45. 19 puanlı Ebbsfleet United 17. sırada bulunuyor, Maidstone United 14 puana sahip ve 20. sırada. Ev sahibi Ebbsfleet United, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Maidstone United son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 445 kodlu maçı oynayanlar; Ebbsfleet United galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, Maidstone United galibiyet oranı 5.00. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Ebbsfleet United son haftadaki Woking müsabasında 1-0 yenildi.

Maidstone United, Boreham Wood karşılaşmaında 0-4 yenildi.

Ebbsfleet United, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 12 gol yedi.

Maidstone United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti. Maidstone United, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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