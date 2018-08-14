Ebbsfleet United - Sutton United maçı rakamları

İngiltere Ulusal Lig maçında Ebbsfleet United ile Sutton United, 14 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Ebbsfleet United 4 puanla 9. sırada, Sutton United 7 puanla 6. sırada bulunuyor. Ebbsfleet United son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sutton United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 477 kodlu maçı oynayanlar; Ebbsfleet United galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Sutton United galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Ebbsfleet United önceki hafta Torquay United mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Sutton United, Aldershot karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Ebbsfleet United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Ebbsfleet United, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Sutton United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Sutton United, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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