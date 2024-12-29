Ebe ve hemşireler de iş bırakacak

Aile hekimliğiyle ilgili yeni düzenlemeler bir süredir tartışılıyor malum. Geçtimiz ay aile hekimleri iş bırakma eylemi yapmıştı. O eylem, 6-10 Ocak’ta da tekrarlanacak. İş bırakma eylemine aile sağlığı ebe ve hemşireleri de destek verecek. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem de yapan ebe ve hemşireler adına Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 No'lu Şube Disiplin Kurulu Üyesi Hemşire Canan Şahin, yönetmeliğe itirazlarını şöyle anlatıyor:

* Bizler, 1. Basamak sağlık hizmetlerine emek veren ebe ve hemşireleriz. Hak edişlerimiz zaten enflasyon altında ezildi. Yoksulluk sınırına yaklaşamayan maaşlarımız açlık sınırına gidiyor. Aile sağlığı ebe-hemşirelerinin mali kayıplarının en büyük sebebi olan 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nda yer alan Aile Sağlığı Çalışanı Sözleşmeli Tavan Ücretin 1.5 katından 3 katına çıkarılması elzemdir. Aksi takdirde hak edişlerimiz tavana takılmakta ve emeğimizin karşılığını almamız mümkün olmamaktadır.

REKLAM * Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde görevlendirmelerde %25 ibaresinin %50 olarak iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu oran, tavan kat sayısı 1.5 olduğundan, tavana takılmakta ve pozitif gibi görülen değişiklikler askıda kalmaktadır. * Görev yetki ve sorumluluklarımız dışında kalan işlerden %0.5-%4 arasında değişen oranlarla teşvik ödemesi kabul edilebilir bir durum değildir.