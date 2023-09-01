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EBEBEK HALKA ARZ ŞEKLİ

Ebebek halka arzında ayrıca mevcut ortaklardan Ahmet Afif Topbaş’ın sahip olduğu 8.387.005 TL nominal değerli, Mahmud Muhammed Topbaş’ın sahip olduğu 1.692.116 TL nominal değerli, Musa Topbaş’ın sahip olduğu 1.676.572 TL nominal değerli, Halil Erdoğmuş’a ait 1.073.359 TL nominal değerli, Fatma Hande Topbaş’ın sahip olduğu 750.000 TL nominal değerli, Fatma Zehra Ülker’e ait 750.000 TL nominal değerli ve Kamal Anthony Hatoum’un sahip olduğu 1.670.948 TL nominal değerli B Grubu paylar olmak üzere 16.000.000 TL nominal değerli paylar da satışa sunulacak.