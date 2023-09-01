Ebebek halka arz bitti mi, ne zaman bitiyor? Ebebek ne zaman işlem görecek?
Anne ve bebek ürünleri satışı yapan Ebebek halka arzında talep toplama işlemleri 29 Ağustos tarihi itibarıyla başladı. 1 TL nominal değerli payı 46,5 liradan halka arz edilen Ebebek halka arzının büyüklüğü 1,8 milyar TL olarak duyuruldu. Halka arz için talep başvurusunda bulunacak olan yatırımcılar, "Ebebek halka arz bitti mi, ne zaman bitiyor? Ebebek ne zaman işlem görecek, katılım endeksine uygun mu, kaç lot dağıtımı yapacak?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte Ebebek halkı arzının işlem göreceği tarih...
Ebebek Mağazacılık A.Ş.’nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanırken, talep toplama işlemleri 29 Ağustos'ta başladı. 'EBEBK' koduyla halka arz edilen Ebebek'in lot sayısı katılım sayısına paralel olarak değişkenlik göstermesi bekleniyor. Peki, "Ebebek halka arz bitti mi, ne zaman bitiyor? Ebebek ne zaman işlem görecek, katılım endeksine uygun mu, kaç lot dağıtımı yapacak?" İşte Ebebek halka arzı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
EBEBEK HALKA ARZ OLUYOR!
SPK tarafından yayımlanan haftalık bültende bu hafta bir şirketin halka arz başvurusuna onay verildi.
Ebebek Mağazacılık A.Ş.’nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Buna göre Ebebek, 136.000.00 TL olan mevcut sermayesini halka arz yoluyla 24.000.000 TL artırarak 160.000.000 TL’ye çıkaracak.
EBEBEK TALEP TOPLAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Ebebek halka arzında talep toplama işlemleri 29-31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde tamamlandı.
EBEBEK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Galata Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
EBEBEK HALKA ARZ ŞEKLİ
Ebebek halka arzında ayrıca mevcut ortaklardan Ahmet Afif Topbaş’ın sahip olduğu 8.387.005 TL nominal değerli, Mahmud Muhammed Topbaş’ın sahip olduğu 1.692.116 TL nominal değerli, Musa Topbaş’ın sahip olduğu 1.676.572 TL nominal değerli, Halil Erdoğmuş’a ait 1.073.359 TL nominal değerli, Fatma Hande Topbaş’ın sahip olduğu 750.000 TL nominal değerli, Fatma Zehra Ülker’e ait 750.000 TL nominal değerli ve Kamal Anthony Hatoum’un sahip olduğu 1.670.948 TL nominal değerli B Grubu paylar olmak üzere 16.000.000 TL nominal değerli paylar da satışa sunulacak.
Böylece Ebebek halka arzında toplamda 40.000.000 TL nominal değerli paylar, 46,5 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının %29,41 olması beklenirken halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,8 milyar TL olacak.
EBEBEK FONU KULLANIM YERLERİ
Ebebek halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere elde edilecek fonun kullanım yerleri şu şekilde:
Yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışı ve online kanal yatırımları: %55
Yenilenebilir enerji yatırımları: %10
İşletme sermayesi: %35
EBEBEK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?
Ebebek halka arzın kaç lot vereceği talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından belli olacak. Ancak başvuru sayısına göre kaç lot vereceğine ilişkin tahmin aşağıdaki gibidir;
- 500 Bin katılım - 38 Lot (1767 TL).
- 1 Milyon katılım - 19 Lot (883 TL).
- 1.2 Milyon katılım - 16 Lot (744 TL).
- 1.4 Milyon katılım - 14 Lot (651 TL).
- 1.6 Milyon katılım - 12 Lot (558 TL).
- 1.8 Milyon katılım - 11 Lot (511 TL).
- 2 Milyon katılım - 9 Lot (418 TL).
*Lot sayısı katılım sayısına paralel olarak değişiklik göstermesi bekleniyor. Yukarıda yer alan sayılar tahminidir.
EBEBEK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Yakında Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Ebebek Mağazacılık A.Ş.’nin katılım endeksi şartlarını karşıladığı öğrenildi.