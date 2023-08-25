Haberler Ekonomi Borsa Ebebek halka arz ne zaman, hangi gün olacak? 2023 Ebebek halka arz fiyatı ne kadar, kaç TL olacak ve hangi bankalarda var? - Borsa Haberleri

Ebebek halka arz oluyor! Ebebek halka arz ne zaman ve hangi bankalarda var? Ebebek Mağazacılık A.Ş.'nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Ebebek halka arzı ile 40.000,000 TL nominal değerli paylar 46,5 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. İşletme sermayesi yüzde 35 oranında olan Ebebek'in halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,8 milyar TL olması bekleniyor. Ebebek halka arzda toplam 40.000.000 TL nominal değerli paylar, 46,5 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. İşte Ebebek halka arz tarihleri, fiyatı ve bulunduğu bankalar hakkında detaylar... Habertürk Giriş: 25.08.2023 - 19:20 Güncelleme: 25.08.2023 - 19:20 facebook

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Ebebek halka arz tarihleri, fiyatı ve bulunduğu bankalar araştırılmaya başlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bebek ve çocuk mağazası Ebebek Mağazacılık'ın halka arzına izin verdi. 136.000,00 TL olan sermayesini arz yoluyla 24.000,00 TL artıracak olan Ebebek mevcut sermayesini 160.000,00 YL'ye çıkaracak. Ebebek halka arzda Topbaş ailesi mensupları, Halil Erdoğmuş, Fatma Zehra Ülker ve Kamal Anthony Hatoum'a ait olan 15 milyon TL'lik Tnominal tutarda hisse satılacak. İşte Ebebek halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar ve hangi bankalarda var? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...

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EBEBEK HALKA ARZ OLUYOR! SPK tarafından yayımlanan haftalık bültende bu hafta bir şirketin halka arz başvurusuna onay verildi. Ebebek Mağazacılık A.Ş.’nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Buna göre Ebebek, 136.000.00 TL olan mevcut sermayesini halka arz yoluyla 24.000.000 TL artırarak 160.000.000 TL’ye çıkaracak.