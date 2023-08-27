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        Haberler Ekonomi Borsa Ebebek halka arz talep toplama ne zaman, hangi banka veriyor? Ebebek kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu ve ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

        Ebebek halka arz ne zaman, hangi banka veriyor, kaç lot verir?

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Ebebek Mağazacılık A.Ş halka arzına onay verdi. Yaşanan bu gelişme, "Ebebek halka arz ne zaman, hangi banka veriyor? Ebebek kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" Sorularını gündeme getirdi. 'EBEBK' hisse adıyla işlem görecek olan şirketin toplamda 40 milyon adet lot dağıtımı yapması bekleniyor. İşte Ebebek halka arz talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve katılım endeksine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 21:43 Güncelleme: 27.08.2023 - 21:43
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        Anne-bebek ürünleri perakende satış pazarında faaliyet gösteren Ebebek halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre Ebebek halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Peki, "Ebebek halka arz ne zaman, hangi banka veriyor? Ebebek kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" İşte Ebebek halka arzı talep toplama tarihleri...

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        EBEBEK HALKA ARZ OLUYOR!

        SPK tarafından yayımlanan haftalık bültende bu hafta bir şirketin halka arz başvurusuna onay verildi.

        Ebebek Mağazacılık A.Ş.’nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Buna göre Ebebek, 136.000.00 TL olan mevcut sermayesini halka arz yoluyla 24.000.000 TL artırarak 160.000.000 TL’ye çıkaracak.

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        EBEBEK TALEP TOPLAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU!

        Ebebek halka arzında talep toplama işlemleri 29-31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde başlayacak.

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        EBEBEK HALKA ARZ ŞEKLİ

        Ebebek halka arzında ayrıca mevcut ortaklardan Ahmet Afif Topbaş’ın sahip olduğu 8.387.005 TL nominal değerli, Mahmud Muhammed Topbaş’ın sahip olduğu 1.692.116 TL nominal değerli, Musa Topbaş’ın sahip olduğu 1.676.572 TL nominal değerli, Halil Erdoğmuş’a ait 1.073.359 TL nominal değerli, Fatma Hande Topbaş’ın sahip olduğu 750.000 TL nominal değerli, Fatma Zehra Ülker’e ait 750.000 TL nominal değerli ve Kamal Anthony Hatoum’un sahip olduğu 1.670.948 TL nominal değerli B Grubu paylar olmak üzere 16.000.000 TL nominal değerli paylar da satışa sunulacak.

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        Böylece Ebebek halka arzında toplamda 40.000.000 TL nominal değerli paylar, 46,5 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının %29,41 olması beklenirken halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,8 milyar TL olacak.

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        EBEBEK FONU KULLANIM YERLERİ

        Ebebek halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere elde edilecek fonun kullanım yerleri şu şekilde:

        Yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışı ve online kanal yatırımları: %55

        Yenilenebilir enerji yatırımları: %10

        İşletme sermayesi: %35

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        Kuzugrup halka arzı tamamlandı

        Bu hafta halka arz sürecinde talep toplayan Kuzugrup Gayrimenkul, toplamda 2.085.695 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirdi. Kuzugrup halka arzında paylar, 20,76 TL’den satılırken halka arz büyüklüğü yaklaşık 1 milyar TL oldu.

        Halka arz sürecini tamamlayan şirketin önümüzdeki hafta KZGYO koduyla Borsa İstanbul'da işlemlere başlaması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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