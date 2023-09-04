Ebebek halka arz sonuçları açıklandı! Ebebek halka arz kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?
Ebebek halka arz sonuçları belli oldu. Ünlü Menkul Değerler, Ebebek Mağazacılık'ın halka arzına ilişkin sonuçları KAP'ta paylaştı. Ebebek, yakında "EBEBK" bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek. Bu noktada "Ebebek halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorusu gündeme geldi. İşte, Ebebek halka arz sonuçlarına dair detaylar...
Anne ve bebek ürünleri satışı yapan Ebebek Mağazacılık halka arz işlemleri 29-31 Ağustos ve 1 Eylül'de gerçekleştirildi. Talep toplamanın sona ermesinin ardından Ebebek halka arz sonuçları açıklandı. KAP sonuçlarının duyurulmasının ardından Ebebek halka arzın ne zaman işlem göreceği merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler...
EBEBEK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Ebebek halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından sonuçlar KAP tarafından açıklandı.
Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 136.000.000 TL’den 160.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet B grubu pay ile ortak satış kapsamında 16.000.000 TL nominal değerli 16.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet B grubu pay halka arz edildi.
Konuyla ilgili Ünlü Menkul Değerlerden yapılan KAP açıklaması şöyle:
"Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 46,50 TLolarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.860.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda; halka arz edilen 40.000.000 TL nominal değerli payların 7,7 katına denk gelen 307.900.862 TL nominal değerli talep gelmiştir.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 6,0 katı, Grup Çalışanlarının tahsisat tutarının yaklaşık 2,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 14,0 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,0 katı talep gelmiştir."
EBEBEK HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Ebebek, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Şirketin borsada işlem göreceği tarih henüz duyurulmadı ancak bu hafta içerisinde işlem görmesi bekleniyor.
EBEBEK KAÇ LOT VERDİ?
Kişi başı: 5-6 lot (232 - 280 TL.)
Katılımcı sayısı : 3.804.835 kişi.