17. İstanbul Bienali’nin Kompostlaşma başlığından esinlenerek ve bienalin altı ekseniyle iletişim halinde tasarlanan Ebediyen Dönüş sergisi açıldı.

Küratörlüğünü galerinin kurucusu ve sanat tarihçisi Hazal Özkan’ın üstlendiği sergi, kompostlaşma sürecini döngü ve dönüşüm kavramları üzerinden ele alıyor.

Bunu yaparken ise bienalin de altını çizdiğini kaynak ve kaynak kullanımı konularını sanatın kaynağı bağlamında odağında tutuyor; bienalin altı ekseninden en çok arşivlemeye dikkat çekiyor.

Sergide sekiz genç sanatçının Hazal Özgür, Rajab Eryiğit, Büşra Çeğil, Şevval Konyalı, Ece Kibaroğlu, Mehmet Ali Yıldız ve Ecem Ümitvar’ın eserleri yer alıyor.

Sanatçılar temaya iki farklı yoldan birini seçerek yaklaşıyor. İlki biçimsel, yani kaynakların ön planda olduğu. İkincisi ise felsefi. Burada sanatçılar Nietzsche'nin Bengi Dönüş merceğinden yola çıkıyor.

"SERGİDEKİ ÇALIŞMALARDA GEÇMİŞTEN GELEN OBJELER YENİ FİKİRLERLE BİRLEŞİYOR"

Sergiyle ilgili açıklamalar yapan Hazal Özkan Art Gallery’nin kurucusu ve sanat tarihçisi Hazal Özkan, "Çok yetenekli ve üretken sekiz genç sanatçının eserleri bu sergide bir araya geldi. Eserler hem tek başlarına hem de birbirleriyle iletişimlerinde çok güçlüler. İzleyicide olduğu gibi mekanda da etki bırakıyorlar. Sanatçıların kullandıkları malzemeler yeni formlar ve yaşamlar buluyor. Bu sergide ziyaretçilerimizi boyanın katmanlaştığı ve başlı başına nesneleştiği, geçmişten gelen objelerin yeni fikirlerle birleştiği çalışmalar bekliyor" dedi.



Ebediyen Dönüş sergisi 26 Ekim'e kadar açık olacak.