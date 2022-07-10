Ebegümecinin İnanılmaz Faydaları: Ebegümeci Çayı ve Otu Neye İyi Gelir, Nasıl Yapılır ve Yararları Nelerdir?

Ebegümecinin inanılmaz yararları... 0:00 / 0:00

İnsan sağlığına sayısız faydası bulunan ebegümeci otunun birçok farklı türü bulunmaktadır. 1500 ‘den fazla türü olduğu bilinmektedir. Türkiye’de ise 8 farklı türü bulunur. C vitamini açısından çok zengin olan bu bitkinin en sık tüketim şekli çay halidir. Bunun yanı sıra gargara olarak da tüketimi görülmektedir. Ebegümeci hakkında merak edilen her şey.

Ebegümeci Faydaları

Ebegümeci otu yararları merak konusu olmaya devam etmektedir. İşte ebegümeci faydaları:

Ebegümeci otu çayının içilmesi öksürüğe iyi gelir. Öksürüğün kesilmesini sağlar.

Hastalık dönemlerinde ciğerlerde mukus birikebilir. Bu mukus artışı da öksürük ve nefes almayı zorlaştırır. Ebegümeci çayı göğsün yumuşamasını ve mukusun azalmasını sağlar.

Mide bulantısı sırasında içildiğinde rahatlama sağlar. İstifrada sonra rahatlamaya yardımcı olur.

Cilt hastalıklarına da ebegümeci otu iyi gelir. Çay için demlenen ebegümeci otunun posasını çıban çıkan yere bastırıp beklerseniz çıbanın hızlı bir şekilde kurumasına yardımcı olur.

Yaz aylarında sıcak hava koşullarından dolayı burun damarlarında çatlama meydana gelebilir. Ebegümeci otu kanamaların hızlı bir şekilde durmasına yardımcı olur.

Diş eti sorunlarına iyi geldiği bilinmektedir. Ebegümeci çayı ile ağza gargara yapılması hem diş eti sağlığını güçlendirecek hem de ağız kokusunun ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır.

Mide rahatsızlıklarına da iyi gelir.

Bademcik ve iltihapların hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzenler. Bağırsak sorunlarının iyileşmesini sağlar.

Yüksek ateş durumlarında kullanılır.

Ciltte yer alan kaşıntı, deri döküntüsü ve egzama gibi hastalıklarda ebegümeci otu çayı kullanılabilir. Özellikle duşta tüm vücuda ebegümeci otundan faydalanabilir.

Saçta kepek oluşumunu engeller.

Ebegümeci otunun cildi yenileme özelliği de bulunur. Cilde parlaklık verir, cilt kuruluğuna iyi gelerek nemlendirmeye yardımcı olur.

Ebegümeci otu çayı ile göz kuruluğuna tampon yapılabilir. Biz pamuk yardımı ile kullanabilirsiniz.

Ebegümeci Çayı Nasıl Yapılır

Sağlığa pe çok faydası bulunan ebegümeci çayı hızlı ve pratik bir şekilde hazırlanabilir. İşte faydası saymakla bitmeyen ebegümeci çayının hazırlanışı:

3 çay kaşığı ebegümecini bıçak yardımı ile kıyın.

Ardından 400 ml suyun içerisine koyarak ocakta kaynatın.

Kaynamaya başlayan ebegümecini ocaktan alın ve en az 10 dakika demlenmeye bırakın.

Demlendikten sonra günde 1 bardak tüketebilirsiniz.

Hamilelikte Ebegümeci

Ebegümeci insan sağlığı için faydalı bir bitki olsa da bazı kişiler için kullanılmaması gerekir. Ebegümecini tüketmemesi gereken kişiler hamile kadınlardır. Bunun nedeni ebegümeci çayının kadınlarda adet görmeyi kolaylaştırması ve sağlamasıdır. Bu yüzden hamile kadınlar gebelik süreci boyunca ebegümeci çayını kullanmamaya dikkat etmelidir.

Ebegümeci Zararları?

Ebegümeci bitkisinin bilinen bir zararı yoktur. Çay olarak tüketilen ebegümeci otu aynı zamanda lapa ya da banyoda da kullanılmaktadır. Ebegümeci otunun kullanımında dikkat edilmesi gereken miktarıdır. Önerilen miktarın dışında tüketilmediği takdirde bir zararı yoktur. Ancak ilaç kullanan kişilerin ebegümeci kullanmadan önce doktorlarına başvurması önerilmektedir. Bunun yanı sıra ebegümeci otunun hamileler tarafından kullanılmaması gerekir.