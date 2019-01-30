Balkanların sağlık üssü olarak adlandırılan Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nin doğumhanesinde çalışan sağlık çalışanları, hamilelere kendilerini iyi hissetmeleri için hem fiziksel hem de psikolojik destekler sunuyor.
AA'nın haberine göre; "bebek dostu" hastane unvanı bulunan hastane, anne adaylarına yönelik yaptığı çalışmalarla da "anne dostu" hastane olma yolunda ilerliyor.
Sosyal hastanecilik anlayışıyla çalışan, eline fırça ve boyayı alan ebeler, hamile egzersizlerini doğumhane duvarlarına resmetti.
"SOSYAL HASTANECİLİK UYGULAMALARI ARTACAK"
Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, doğumhanede yaptığı açıklamada, ebelerin, sosyal hastanecilik uygulamalarını bir örneğini hayata geçirdiğini söyledi.
Ebelerin tamamen kendi emeğiyle bu çalışmayı ortaya koyduğunu anlatan Kalkan, şöyle konuştu: "Doğum servisimizin daha yumuşak ve pastel renklerle bezenmesini sağlamışlardır. Bu çalışmalar ışığında anne adaylarının kendilerini rahat hissetmelerini, kendi doğal ortamlarında gibi davranmalarını, psikolojik ve sosyal açıdan rahatlık hissederek doğum süreçlerini tamamlamalarını arzu ediyoruz. Sosyal hastanecilik uygulamalarının artan örneklerini sunmaya devam edeceğiz. Hastanemiz bebek dostu unvanı olan ve anne dostu unvanı hak almayı kazanmış bir hastanedir."
"SADECE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARINA DEĞİL"
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Talha Sütçü de, anne adaylarının kendilerini rahat hissetmesine yardımcı olduklarını belirterek, "Biz bu hizmeti sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına değil, aynı zamanda Batı Trakya'dan bize gelen Türk soydaşlarımıza da veriyoruz. Aynı zamanda bu hizmetlerimizi sağlık turizmi kapsamında gerçekleştiriyoruz" dedi.
Ebe Neşe Elibol ise mesleğini 26 yıldır severek yaptığını ifade ederek, normal doğumun ağrılı ve sancılı bir süreçte gerçekleştiğini anlattı.
Elibol, "Gebelerimizin bu süreci en iyi şekilde yaşamaları ve doğumu çok daha rahat atlatabilmeleri için 30 haftadan sonra Gebe Okuluna yönlendiriyoruz. Okula gelen gebelerimize, nefes egzersizleri ve pilates yaparak doğumda sancılarını daha sistemli yaşama imkanı sağlıyoruz. Doğuma yakın bir zamanda da anne adaylarına burayı tanıtıyoruz ve sıcak bir ortam olduğunu göstermek istiyoruz. Biz de onlara bu anlamda yardımcı olmak için yapmaları egzersiz hareketlerini resmettik" diye konuştu.
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