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        Haberler Yaşam Ebeveynler çocuk sahibi olmanın gerçek yüzünü paylaştı: Ortaya komik fotoğraflar çıktı

        Ebeveynler çocuk sahibi olmanın gerçek yüzünü paylaşıyor ve ortaya bu komik fotoğraflar çıkıyor

        Dünyadaki hiç kimse veya hiçbir şey, keşfetmeye başlamış bir çocuktan hızlı değildir. Özellikle yürümeyi yeni öğrenen çocuklar, dünyanın en meraklı ve bir o kadar da tehlike arz eden varlıkları olabiliyor. Bazı ebeveynler, evdeki yaşadıkları komik anları paylaşarak, çocuk sahibi olmanın hem zorluklarını hem de eğlenceli kısımlarını gösteriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 09:24 Güncelleme: 07.10.2023 - 09:24
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        "Yeni yürümeye başlayan çocukların örneklerle öğrendiğini duymuştum."

        2

        "Yeni yürümeye başlayan oğlum yüzünden hiç oyun oynayamadım ve sonunda bir oyun kalesi aldım."

        3

        "Küçük çocuğum bana kahvaltı hazırladı."

        4

        "Tuvalete gittim, kapıyı kapattım ve 2 yaşındaki çocuğum yeterince hızlı olmadığıma karar verdi."

        5

        "Çocuğum sadece hamburger ekmeğinde sosis yiyor. Sosisi, çörek veya başka bir şeyle yemeyi kesinlikle reddedecektir."

        6

        "Başkasının çocuğu böyle bir muz yiyebilir mi?"

        7

        "Bir çocuğun öğrenmesini izlemek harika."

        8

        "Babalık gerçekte nasıl bir şeydir?"

        9

        "Küçük çocuğum bugün yemek pişirmeme yardım etmeye karar verdi."

        10

        "3 yaşındaki çocuğumun çantasının içindekiler."

        11

        "2 yaşındaki çocuğum tek boynuzlu at yuttu."

        12

        "Küçük çocuğum (neredeyse 3 yaşında) merdivene tırmanmaya çalışıyor."

        13

        "Bugün 3 yaşındaki kızım bana Play-Doh'un ne kadar korkunç olabileceğini gösterdi. Kabuslar için teşekkürler!"

        Kaynak: Reddit, Imgur

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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