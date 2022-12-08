Ebola aşısının ilk sevkiyatı Uganda'ya ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Ebola aşısının ilk sevkiyatı Uganda'ya ulaştı

Uganda, Ebola virüsüne karşı geliştirilen Sabin aşısının ilk sevkiyatını teslim aldı

Ebola aşısının ilk sevkiyatı Uganda'ya ulaştı
Ebola aşısının ilk sevkiyatı Uganda'ya ulaştı
0:00 / 0:00
AA

AA'nın haberine göre, Sağlık Bakanı Jane Ruth Aceng, ABD'li Sabin Aşı Enstitüsü tarafından üretilen 1200 doz Ebola aşısının ülkeye ulaştığını açıkladı.

Aceng, virüse karşı geliştirilen Oxford ve Merck aşılarının da ilerleyen günlerde Uganda'da deneneceğini söyledi.

Ülkedeki ilk aşılamanın ne zaman başlayacağı ise henüz duyurulmadı.

Eylülden bu yana Ebola salgınının görüldüğü Uganda'da 56 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Şu anda hiç Ebola vakasının kalmadığı ülke, yeni vakasız 42 günün ardından 10 Ocak'ta salgının bittiğini duyurmak istiyor.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Ebola, aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Prof. Dr. Şener: Gribin yaygın olması Covid-19'un yayılmasını engelliyor
SAĞLIK Prof. Dr. Şener açıkladı! Covid-19'un yayılmasını ...
DSÖ: 2021'de sıtma vaka ve ölümleri Covid-19'a rağmen sabit kaldı
SAĞLIK DSÖ: 2021'de sıtma vaka ve ölümleri Covid-19'a rağmen ...
Kanser tedavisi gören doktor Pelin hayatını kaybetti
SAĞLIK Kanser tedavisi gören doktor Pelin hayatını kaybetti
Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İşte boğaz ağrısı için 10 etkili öneri
SAĞLIK Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İşte 10 etkili öneri
Analiz edilen 5 bin numuneden yüzde 10'u sorunlu!
SAĞLIK Analiz edilen 5 bin gıdadan yüzde 10'u sorunlu!
İngiltere'yi korkutan Strep A Türkiye'de de görülüyor
SAĞLIK Strep A Türkiye'de de görülüyor
Aileler endişeli! Strep A kâbusu büyüyor
SAĞLIK Aileler endişeli! Strep A kâbusu büyüyor
İngiltere, Gana'dan hemşire alacak
SAĞLIK İngiltere, Gana'dan hemşire alacak
Bilim insanları yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 alt türünü tespit etti
SAĞLIK O beyin tümörünün 3 alt türü tespit edildi
Kronik stres ciddi hastalıklara yol açıyor: Önlem alınmazsa sizi bitirebilir! İşte stresin vücudunuzdaki etkileri
SAĞLIK Bu şikayetler sık yaşandığında vücuda neler oluyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.