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Ebrar bebek, annesinin karaciğer parçasıyla yaşama tutundu

Doğuştan kronik karaciğer yetmezliği hastası 2 yaşındaki Ebrar Buğlem Şenol, annesinin karaciğerinden alınan 200 gramlık parçayla yaşama tutundu. Kontrol için geldiği hastanede ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu'nun ikram ettiği çikolata ve gofretleri yiyen Ebrar bebek, artık yaşıtları gibi normal bir şekilde hayatına devam edecek

Ebrar bebek, annesinin karaciğer parçasıyla yaşama tutundu
Ebrar bebek, annesinin karaciğer parçasıyla yaşama tutundu
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DHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Zeynep Şenol (42) ile Özkan Şenol (43) çiftinin üçüncü çocukları Ebrar Buğlem Şenol, doğuştan kronik karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görmeye başladı. Bir süre sonra aşırı kaşıntı şikayeti başlayan minik Ebrar, tedaviye yanıt vermeyince ailesi tarafından organ nakli merkezine getirildi. Yapılan tetkiklerinde karaciğerinde siroz başladığı belirlenen bebeğe, karaciğer nakli yapılmasına karar verildi. Ebrar bebeğin sağlığına kavuşması için her şeyi yapmaya hazır olan Zeynep Şenol, nakil için donör olmak istediğini söyledi. Yapılan tahlillerde Şenol'un nakil için uyumlu olduğu belirlenince anne ve bebek ameliyata alındı. Annesinin karaciğerinden alınan 200 gramlık parçayla yaşama tutunan minik Ebrar, sağlığına kavuştu.

KARACİĞERDE SİROZ BAŞLAMIŞTI

Ebrar Buğlem Şenol’un ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, kendilerine 1 ay önce başvurulduğunu, bebeğin tetkiklerinde karaciğer değerlerinin bozuk olduğunun saptandığını belirterek, “Karaciğerde siroz başladığını gördük. Karaciğer nakli aşamasına gelmişti" dedi.

Kan grubunun uyumlu olması üzerine annesinden karaciğer nakli yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Aliosmanoğlu, “Üç hafta önce yaptığımız ameliyatta annesinin karaciğerinden 200 gramlık parçayı Ebrar bebeğe naklettik. Ameliyat sonrası her şey istediğimiz gibi gitti ve Ebrar taburcu oldu. Şu anda da sağlığı gayet iyi, hiçbir sıkıntısı yok" dedi.

DOKTORUNDAN ÇİKOLATA

Prof. Dr. Aliosmanoğlu, kontrol için gelen Ebrar bebeğe çikolata ve gofret ikram etti. Kendisini yeniden hayata bağlayan doktorunun kucağında sessizce oturan Ebrar, bir yandan çikolatasını yedi, diğer yandan meraklı gözlerle etrafı inceledi.

NAKİL OLMASI GEREKTİĞİNİ ÖĞRENİNCE SEVİNDİK

Kızı Ebrar'ın doğuştan karaciğer hastası olduğunu, 2 yıl boyunca pek çok hastaneye başvurduklarını belirten Zeynep Şenol, “Çok şükür burada çaresini bulduk" dedi.

Kızının sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Şenol, “İyi olacağına çok sevindim. Şu anda çok mutluyum Ebrar iyi olduğu için. Hocalarımız sayesinde rahata kavuştuk Allah'a şükür" diye konuştu.

'OYUN OYNAYAMIYOR, UYUYAMIYOR, YEMEK YİYEMİYORDU'

Özkan Şenol da kızının doğumundan bu yana karaciğer tedavisi gördüğünü ifade etti, 2 yıl boyunca Konya'da, Ankara'da değişik hastanelere başvurduklarını anlattı. Bu sürede Ebrar bebekte aşırı kaşıntı başladığını belirten Özkan Şenol, başvurdukları doktorların kendilerini Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu'na yönlendirdiğini söyledi.

Eşinin karaciğerinden parçayla hayata tutunan minik kızlarının artık sağlığına kavuştuğunu belirten Şenol, “Daha önce Ebrar devamlı kaşınıyordu. Oyun oynayamıyordu, uyuyamıyordu, yemek yiyemiyordu. Bazen kusuyordu. Artık çok iyi. Hocalarımıza teşekkür ederiz. Artık şikayetleri geçti. Vücut gelişmesi iyi. Biraz kilo aldı. Çok başarılı oldu ameliyatı. Hocamıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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