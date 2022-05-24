Ebrar İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Ebrar isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

EBRAR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ebrar ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Ebrar adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ebrar isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

EBRAR İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ebrar ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Hayır işleyen, takvâ sâhibi, olgun ve fazîletli kimseler. Hakk’a ermek için riyâzet ve çile çekmeyi esas olarak kabul eden evliyâ zümresi.

EBRAR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Ebrar ismi Kur'an-ı Kerim'de (İnsan Suresi 5. ayet) geçmektedir; ancak Ebrar ismini koymak caizdir.

EBRAR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ebrar ismini kullanan 51.533 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ebrar ismini kullanan 10.088 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ebrar ismini kullanan 3.360 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ebrar ismini kullanan 1.326 kişi bulunmaktadır.

EBRAR ADININ ÖZELLİKLERİ

Ebrar adındaki kişilerin karakterlerinin en baskın özelliği lider olmalarıdır. Çevresindeki insanlar tarafından enerjik, canlı ve pozitif görülürler. Gözlerin onun üzerinde olması hoşuna gider ve cesur olması etrafındakilerin takdirini kazanır. İlişkilerinde son derece kıskanç bir yapıları vardır ve bu nedenle partnerini sabrını oldukça zorlar.