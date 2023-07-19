Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Ebrar Karakurt hakkında yazılan habere kayıtsız kalmadı! Milli voleybolcuya ünlülerden destek yağdı!

        Ebrar Karakurt hakkında yazılan habere kayıtsız kalmadı! Milli voleybolcuya ünlülerden destek yağdı!

        FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde rakibi Çin'i yenerek şampiyonluk kupasını kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ülkeye geri döndü. Takımın gözde oyuncularından Ebrar Karakurt, hakkında çıkan "Milli ayıbımız" haberine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yetenekli oyuncuya ünlülerden de destek mesajı yağdı.

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        FIVB Milletler Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın gözde isimlerinden Ebrar Karakurt, kupayı aldıktan sonra sosyal medya hesabından: "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya" ifadelerini kullanmıştı.

        2

        Yetenekli voleybolcu Ebrar Karakurt'un bu paylaşımından sonra yapılan "Milli utancımız" başlıklı bir haber sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Karakurt'tan da yanıt gecikmedi.

        3

        Ebrar Karakurt'a ünlü isimlerden destek mesajları yağdı. Karakurt'a destek verenler arasında Ceylan Ertem, Işın Karaca ve Armağan Çağlayangibi isimler de yer aldı.

        4

        Hakkında çıkan haber sonrası Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Karakurt "Uçakta uyurken bile birilerini kudurtuyorum... Benim büyüklük şaka mı?" dedi.

        5

        İşte Ebrar Karakurt'un paylaşımı...

        6
        7
        8
        9
        10
        11
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı!
        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı!
        Prof. Kadıoğlu anlattı: Isınmaya karşı albedo
        Prof. Kadıoğlu anlattı: Isınmaya karşı albedo
        Vergiler doları, faizler konutu neden tetikliyor?
        Vergiler doları, faizler konutu neden tetikliyor?
        10 milyon Euro'luk operasyon!
        10 milyon Euro'luk operasyon!
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Kiracısını çocuğunun önünde öldürdü
        Kiracısını çocuğunun önünde öldürdü
        Bodrum’da evlendiler
        Bodrum’da evlendiler
        Polonya ile Almanya arasında 'çöp' gerginliği
        Polonya ile Almanya arasında 'çöp' gerginliği
        Memurlar emekliliği beklemeye aldı
        Memurlar emekliliği beklemeye aldı
        İsrail'de gergin gece!
        İsrail'de gergin gece!
        Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
        Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Gelinine bıçak çeken oğlunu öldürdü
        Gelinine bıçak çeken oğlunu öldürdü
        Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Transferde son durum!
        Transferde son durum!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
        TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
        "Sosyal medya" tartışmasında sevgilisini bıçakladı
        "Sosyal medya" tartışmasında sevgilisini bıçakladı
        İki ilde su kuyusu faciası: 3 ölü
        İki ilde su kuyusu faciası: 3 ölü
        1 yaşındaki bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı!
        1 yaşındaki bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı!