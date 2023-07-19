Ebrar Karakurt hakkında yazılan habere kayıtsız kalmadı! Milli voleybolcuya ünlülerden destek yağdı!
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde rakibi Çin'i yenerek şampiyonluk kupasını kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ülkeye geri döndü. Takımın gözde oyuncularından Ebrar Karakurt, hakkında çıkan "Milli ayıbımız" haberine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yetenekli oyuncuya ünlülerden de destek mesajı yağdı.
FIVB Milletler Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın gözde isimlerinden Ebrar Karakurt, kupayı aldıktan sonra sosyal medya hesabından: "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya" ifadelerini kullanmıştı.
Yetenekli voleybolcu Ebrar Karakurt'un bu paylaşımından sonra yapılan "Milli utancımız" başlıklı bir haber sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Karakurt'tan da yanıt gecikmedi.
Ebrar Karakurt'a ünlü isimlerden destek mesajları yağdı. Karakurt'a destek verenler arasında Ceylan Ertem, Işın Karaca ve Armağan Çağlayangibi isimler de yer aldı.
Hakkında çıkan haber sonrası Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Karakurt "Uçakta uyurken bile birilerini kudurtuyorum... Benim büyüklük şaka mı?" dedi.
İşte Ebrar Karakurt'un paylaşımı...