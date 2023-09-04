Ebrar Karakurt, İstiklal Marşı okunurken gözyaşlarına hakim olamadı!
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kazandığı Avrupa Şampiyonası seremonisi sırasında milli takımımızın yıldızı Ebrar Karakurt gözyaşlarına hakim olamadı
Giriş: 04.09.2023 - 00:56 Güncelleme: 04.09.2023 - 01:09
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı iki kez geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve tarih yazdı.
Mücadele sonrası kupa seremonisinde İstiklal Marşı'mız okunurken yıldız oyuncumuz Ebrar Karakurt gözyaşlarına hakim olamadı.
Ebrar'ın görüntüleri sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.
İşte o görüntüler: