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Ebrar Karakurt İtalya'nın dilinde! Maç sonunda antrenörü bile kayıtsız kalamadı!

İtalya Ligi'nde fırtınalar estiren Ebrar Karakurt, son maçını Bergamo ile oynadı. Yıldız oyuncunun maç sonunda yaptığı açıklamalardan sonra antrenörü de konuştu.

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  • Ebrar Karakurt İtalya'nın dilinde! Maç sonunda antrenörü bile kayıtsız kalamadı!

    İtalya Ligi'nde fırtınalar estiren Ebrar Karakurt'un takımı Novara son maçını Bergamo ile oynadı. Yıldız oyuncunun antrenöründen maç sonunda açıklamalar geldi.
  • Ebrar Karakurt İtalya'nın dilinde! Maç sonunda antrenörü bile kayıtsız kalamadı!

    Bir önceki sezon Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan Ebrar Karakurt, bu sezona damgasını vuran oyunuyla İtalya'nın dilinde. 
  • Ebrar Karakurt İtalya'nın dilinde! Maç sonunda antrenörü bile kayıtsız kalamadı!

    İLK MAÇIYLA FIRTINA ESTİRTİ

    Ebrar Karakurt, Novara ile çıktığı sezonun ilk maçında yüzde 46 ile hücum ederken, 5 ace ve 1 blok gerçekleştirdi.
  • Ebrar Karakurt İtalya'nın dilinde! Maç sonunda antrenörü bile kayıtsız kalamadı!

    Başarılı oyunuyla maç sonunda MVP seçildi.
  • Ebrar Karakurt İtalya'nın dilinde! Maç sonunda antrenörü bile kayıtsız kalamadı!

    DEPLASMANDA 34 SAYI

    Igor Gorgonzola Novara'nın, ligdeki ikinci maçı Wash4green Pinerolo ile oldu. Müsabakayı 3-2 kazanan Novara'da yine Ebrar Karakurt dikkat çekti. Ünlü isim, 34 sayı, 3 ace 1 blok ile galibiyette önemli rol oynadı.
  • Ebrar Karakurt İtalya'nın dilinde! Maç sonunda antrenörü bile kayıtsız kalamadı!

    YİNE GALİBİYET

    İtalya Ligi'nin 5. haftasında Novara, Bergamo ile karşı karşıya gelerek bu mücadeleden 3-1 galip çıktı. Karakurt maçta, 23 sayı, 3 ace, 1 blok buldu. 
  • Ebrar Karakurt İtalya'nın dilinde! Maç sonunda antrenörü bile kayıtsız kalamadı!

    "EBRAR YORGUN VE GERGİNDİ"

    Önceki günlerde bir gazetecinin "Milli takım sezonundan en yorgun dönen sporcunuz kim?" sorusuna ise Ebrar Karakurt'un antrenörü Stefano Lavarini; Jordyn Poulter sakatlıkla geldi. Hala tam iyileşmedi. Ayrıca Ebrar Karakurt oldukça yorgun ve gergindi. İtalyanlar ise dinlenmek için zamanları olmamasına rağmen iyi durumda geri döndüler." cevabını verdi.
  • Ebrar Karakurt İtalya'nın dilinde! Maç sonunda antrenörü bile kayıtsız kalamadı!

    EBRAR KARAKURT'TAN GÖNDERME!

    Yıldız oyuncu Ebrar Karakurt galibiyetten hemen sonra Instagram hesabından gönderme de bulundu.
  • Ebrar Karakurt İtalya'nın dilinde! Maç sonunda antrenörü bile kayıtsız kalamadı!

    Ebrar: "Tamam hocam kaldırmayacağım seni korkma" ifadelerini kullandı.

     
  • Ebrar Karakurt İtalya'nın dilinde! Maç sonunda antrenörü bile kayıtsız kalamadı!

    ZEHRA GÜNEŞ İLE RAKİP OLACAK

    CEV Şampiyonlar Ligi'nde Novara, Vakıfbank ile aynı gruba düştü. Yakın zamanda samimi arkadaşlar Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt saha içerisinde rakip olacak.

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