"EBRAR YORGUN VE GERGİNDİ"

Önceki günlerde bir gazetecinin "Milli takım sezonundan en yorgun dönen sporcunuz kim?" sorusuna ise Ebrar Karakurt'un antrenörü Stefano Lavarini; Jordyn Poulter sakatlıkla geldi. Hala tam iyileşmedi. Ayrıca Ebrar Karakurt oldukça yorgun ve gergindi. İtalyanlar ise dinlenmek için zamanları olmamasına rağmen iyi durumda geri döndüler." cevabını verdi.