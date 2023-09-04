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        Haberler Spor Voleybol Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi ve boyu kaç? Voleybolcu Ebrar Karakurt hayatı ve kariyeri - Voleybol Haberleri

        Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

        Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında gösterdiği performansla dikkat çekti. İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara'da Pasör çapraz pozisyonunda oynayan Karakurt'un kariyeri ve hayatı sporseveler tarafından merak ediliyor. İşte, Ebrar Karakurt kimdir, kaç yalında ve nereli? sorularına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 01:33 Güncelleme: 04.09.2023 - 01:33
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        2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Ebrar Karakurt'un hayatı ve kariyeri sporseverler tarafından sorgulanıyor. Mayıs 2021 itibariyle İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından biri olan Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan Karakurt, 2 yıllık sözleşme imzaladı. U18 Avrupa Şampiyonası En İyi Smaçör, 2019 Millet Ligi En İyi Pasör Çaprazı başarıları elde etti.

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        EBRAR KARAKURT KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

        Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu ise 1,96 metredir.

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        Karakurt, Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Geçtiğimiz sezon A Takım ile antremanlara çıktı.

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        U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele verdi. Dünya Şampiyonası'nda En İyi Smaçör ödülünü aldı. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükseldi, 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu ve 1 2023 Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.

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        Karakurt, Mayıs 2021'den beri Igor Gorgonzola Novara'da oynuyor.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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