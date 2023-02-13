Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin merkez olduğu ve çevre illeri de etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin enkaz çalışmaları halen sürerken, ünlülerden de destek yayınları gelmeye devam ediyor. Son olarak 2021 yılından beri İtalya'da olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.