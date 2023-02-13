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Ebrar Karakurt'tan takdir toplayan hareket! "Kalbim ülkem ile"

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından ünlü isimlerden de destek gelmeye devam ediyor. Son olarak 2021 yılından beri İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, sahaya çıkarak Türk bayrağı açtı.

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  • Ebrar Karakurt'tan takdir toplayan hareket! "Kalbim ülkem ile"

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin merkez olduğu ve çevre illeri de etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin enkaz çalışmaları halen sürerken, ünlülerden de destek yayınları gelmeye devam ediyor. Son olarak 2021 yılından beri İtalya'da olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.
  • Ebrar Karakurt'tan takdir toplayan hareket! "Kalbim ülkem ile"

    Bir süredir İtalyan Ligi'nde forma terleten ülkemizin milli voleybolcularından Ebrar Karakurt, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve tüm  Türkiye'yi yıkan deprem felaketi için duygulandıran bir paylaşım yaptı.
  • Ebrar Karakurt'tan takdir toplayan hareket! "Kalbim ülkem ile"

    Ebrar Karakurt'un paylaşımı 89 bin beğeni ve 606 yorum alırken voleybolcu arkadaşları Hande Baladın, Simge Aköz, Zehra Güneş gibi isimlerde gönderiyi es geçmedi.
  • Ebrar Karakurt'tan takdir toplayan hareket! "Kalbim ülkem ile"

    Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından sahada Türk bayrağı açtığı görüntüsünü paylaşarak altına; "Kalbim, aklım, fikrim ülkem ile" notunu düştü.
  • Ebrar Karakurt'tan takdir toplayan hareket! "Kalbim ülkem ile"

    İşte Ebrar Karakurt'un o paylaşımı...
  • Ebrar Karakurt'tan takdir toplayan hareket! "Kalbim ülkem ile"

    Aynı zamanda İtalyan Voleybol Ligi, Ebrar Karakurt'un Türk bayrağı açtığı görüntülerini paylaşarak, takipçilerini UNICEF'e bağış yapmaya çağırdı.
  • Ebrar Karakurt'tan takdir toplayan hareket! "Kalbim ülkem ile"

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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