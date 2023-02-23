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Ebrar Karakurt'un yeni takımı açıklandı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Ebrar Karakurt, forma giydiği İtalya'da gündem olmaya devam ediyor. Igor Gorgonzola Novara formasıyla ligin bu sezonki en skorer ismi olan Ebrar, 'disiplin' sorunları gerekçe gösterilerek Bergamo maçında ilk 6 dışında kalırken, Novara'nın kulüp başkanı, İtalyan basınına verdiği röportajda yıldız voleybolcunun yeni takımını açıkladı.

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  • Ebrar Karakurt'un yeni takımı açıklandı!

    Milli Takım'ın yıldız ismi Ebrar Karakurt'un İtalya macerası kısa sürebilir... Igor Gorgonzola forması giyen Ebrar, takımının Bergamo ile oynadığı maça 'disiplin sorunu' gerekçe göserilerek ilk 6'da başlamadı. Mücadelenin ardından Novara'nın kulüp başkanı Giovanna Saporiti, Ebrar'ın durumu hakkında açıklamada bulundu.
  • Ebrar Karakurt'un yeni takımı açıklandı!

    İtalyan basınından La Stampa'ya röportaj veren Saporiti, "Bir takımın sorunları için tek bir oyuncuyu suçlamak asla hoş değil, ancak son dönemde çok düştüğünü herkes görüyor. Dezavantajı ise kendimizi bundan mahrum edemeyiz, Ebrar hala ligin en skorer oyuncusu ve maç başına neredeyse 20 sayı üretiyor. Sadece iyi yönetilmesi ve idare edilmesi gerekiyor diyelim" dedi. 
  • Ebrar Karakurt'un yeni takımı açıklandı!

    RUSYA İDDİALARINI DOĞRULADI

    Novara'nın başkanı ayrıca Ebrar'ın yeni sezondaki adresini de resmen doğruladı. Milli yıldızın Rus takımı Lokomotiv Kaliningrad'a gideceği yönündeki iddialarla ilgili Saporiti, "Haber doğru, neden inkar edeyim? Ama onun dikkatini dağıtan şeyin bu olup olmadığını bana sormayın" ifadelerini kullandı.
  • Ebrar Karakurt'un yeni takımı açıklandı!

    800 BİN DOLARLIK TEKLİF

    Ebrar Karakurt için Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ın teklifi de ortaya çıktı. 800 bin dolar civarında olduğu belirtilen teklifi milli voleybolcu kabul etti. Transferdeki en büyük engel olarak Rus kulüplerinin Avrupa'da yer alamaması olarak gösteriliyordu. 
  • Ebrar Karakurt'un yeni takımı açıklandı!

    SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

    Novara forması ile geçirdiği iki sezonun ardından Ebrar'ın sözleşmesi bu yıl Haziran ayında sona eriyor.
  • Ebrar Karakurt'un yeni takımı açıklandı!

    LİGİN EN SKORERİ

    Ebrar Karakurt, İtalya Ligi'nde sayı kraliçeliği yarışında  Imoco Volley Conegliano'nun yıldızı eski VakıfBank'lı Isabelle Haak ile çekişiyor. İsveçli pasör çaprazı bulduğu 324 sayı ile en skorer listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Ebrar ise toplamda 353 sayıya ulaşarak sayı kraliçeliğinde zirvede yer alıyor.
  • Ebrar Karakurt'un yeni takımı açıklandı!

    DİSİPLİN SORUNU NEDENİYLE İLK 6 DIŞINDA KALDI

    Geçtiğimiz hafta ligde Bergamo ile karşı karşıya gelen Novara'da beklenenin aksine Ebrar Karakurt ilk 6'da başlamadı. Herhangi bir sakatlığı olduğu belirtilmeyen Ebrar ile ilgili kulüp açıklama yaptı. Teknik heyet ve yönetimin ortaklaşa aldığı karar sonrası Ebrar'ın 'disiplin sorunları' nedeniyle ilk 6'nın dışında kaldığı belirtildi. Ancak Ebrar, Bergamo'nun kazandığı ilk sette Stefano Lavarini tarafından oyuna sokuldu.
  • Ebrar Karakurt'un yeni takımı açıklandı!

    VAKIFBANK MAÇINDA YILDIZLAŞTI

    Ebrar Karakurt, takımının Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank'ı 3-1 mağlup ettiği maçta sergilediği performansla yıldızlaşmıştı. Novara kentindeki Pala Igor Gorgonzola Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 19-25, 25-17, 22-25 ve 23-25'lik setlerle 3-1 kazanan Novara'da Ebrar 20 sayı üretti.
  • Ebrar Karakurt'un yeni takımı açıklandı!

    Karşılaşma öncesinde Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, VakıfBank oyuncuları ve teknik ekibi sahaya Türk bayrağı ile çıktı
  • Ebrar Karakurt'un yeni takımı açıklandı!

    TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜŞ AÇIKLAMASI

    Öte yandan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından soruları yanıtladı. Ebrar Karakurt, "Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
  • Ebrar Karakurt'un yeni takımı açıklandı!

    "Zaman neyi gösterir bilemeyiz fakat yurt dışında oynama deneyimini seviyorum. Kısa vadede Türkiye'de oynamak gibi bir planım yok. Milli takımda buluşuyoruz zaten biraz özlem iyidir" 

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