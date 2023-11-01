Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın'ın yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Filenin Sultanları'nı görenler inanamadı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın, yıllar önce birlikte çekildikleri fotoğraf ile gündem oldu. İkiliyi gören sevenlerinden binlerce yorum geldi.

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Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın'ın dostluğu yıllar öncesine kadar dayanıyor. Başarılı sporcuların çekilen eski fotoğraflarına sevenlerinden: "Ne kadar küçüklermiş","Kocaman kız oldunuz", "Ebrar hiç değişmemiş ama İlkin'i tanıyamadım" gibi yorumlar geldi.