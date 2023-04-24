Takım arkadaşı Julia Ituma'nın ölümünden 1 gün sonra, birlikte fotoğraflarını yayınlayan Ebrar Karakurt, altına şu notu düşmüştü: "Aşkım Titu, keşke sana bir kez daha sarılabilseydim. Her zaman kalbimde olacaksın. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun."