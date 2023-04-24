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Ebrar Karakurt’un yası kısa sürdü! Milli voleybolcunun son pozları çok konuşuldu!

Filenin Sultanları'ndan biri olan Ebrar Karakurt, geçtiğimiz sezondan beri İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'da forma terletiyor. Başarılı voleybolcu, geçtiğimiz hafta takım arkadaşının hayatını kaybetmesi sebebiyle acı anlar yaşamıştı. Karakurt’un sosyal medya hesabında yeni gönderiler yayınlaması, “Yası çabuk atlatmış” yorumlarına sebep oldu.

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  • Ebrar Karakurt’un yası kısa sürdü! Milli voleybolcunun son pozları çok konuşuldu!

    Ebrar Karakurt geçtiğimiz hafta takımıyla birlikte Eczacıbaşı Dyavit ile yarı final maçı için İstanbul’a gelerek sahaya çıkmıştı. Mücadeleden bir gün sonra Karakurt’un takım arkadaşı Julia Ituma’nın ölüm haberi gelmişti. Havaalanındaki üzgün halleriyle dikkat çeken milli voleybolcu, sosyal medya hesabında yeni gönderiler yayınladı.
  • Ebrar Karakurt’un yası kısa sürdü! Milli voleybolcunun son pozları çok konuşuldu!

    Takım arkadaşı Julia Ituma'nın ölümünden 1 gün sonra, birlikte fotoğraflarını yayınlayan Ebrar Karakurt, altına şu notu düşmüştü: "Aşkım Titu, keşke sana bir kez daha sarılabilseydim. Her zaman kalbimde olacaksın. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun."
  • Ebrar Karakurt’un yası kısa sürdü! Milli voleybolcunun son pozları çok konuşuldu!

    Julia Ituma'nın ölümünden 10 gün sonra sosyal medya hesabından İtalya gezisine dair fotoğraflar yayınlayan Ebrar Karakurt'a, bazı sevenleri tepki gösterdi. 
  • Ebrar Karakurt’un yası kısa sürdü! Milli voleybolcunun son pozları çok konuşuldu!

    Ebrar Karakurt'un gönderilerinin altına, "Arkadaşın için çok üzgünüz.", "Arkadaşınız daha yeni öldü", "Keşke fotoğraf yayınlamak için biraz daha bekleseydin" gibi yorumlar geldi.
  • Ebrar Karakurt’un yası kısa sürdü! Milli voleybolcunun son pozları çok konuşuldu!

    İşte Ebrar Karakurt'un son pozları...
  • Ebrar Karakurt’un yası kısa sürdü! Milli voleybolcunun son pozları çok konuşuldu!
  • Ebrar Karakurt’un yası kısa sürdü! Milli voleybolcunun son pozları çok konuşuldu!
  • Ebrar Karakurt’un yası kısa sürdü! Milli voleybolcunun son pozları çok konuşuldu!
  • Ebrar Karakurt’un yası kısa sürdü! Milli voleybolcunun son pozları çok konuşuldu!
  • Ebrar Karakurt’un yası kısa sürdü! Milli voleybolcunun son pozları çok konuşuldu!
  • Ebrar Karakurt’un yası kısa sürdü! Milli voleybolcunun son pozları çok konuşuldu!
  • Ebrar Karakurt’un yası kısa sürdü! Milli voleybolcunun son pozları çok konuşuldu!
  • Ebrar Karakurt’un yası kısa sürdü! Milli voleybolcunun son pozları çok konuşuldu!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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