Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret platformu olan Modanisa.com, üç ay içinde ikinci global yatırımını aldı. Modanisa’nın modest giyim pazarında dünya lideri olma yolculuğu, Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD) yatırımı ile daha da ivme kazanacak.
Dünyanın dört bir yanından her yıl 150 milyon ziyaretçi çeken Modanisa.com, bu sayede üç yıldır Türkiye’nin hazır giyim alanındaki e-ihracat şampiyonluğunu da elinde bulunduruyor. 650’nin üzerinde üretici ve tasarımcıyı dünyaya açan Modanisa, bu yatırım ile daha fazla küçük girişimciyi ihracatçı yapacak.
EBRD, Türkiye’ye yatırım yapan en önemli yatırım bankalarının başında geliyor. Sadece 2018 yılında Türkiye’deki 34 projeye yatırım yapan bankanın son 10 yılda büyük çoğunluğu özel sektör olmak üzere Türkiye’deki farklı sektörlere yaptığı yatırım miktarı 11 milyar Euro’yu aştı. Türkiye, mevcut portföy büyüklüğü ile EBRD’nin yatırım yaptığı 38 ekonomi arasında birinci sırada yer alıyor.
Modanisa çoğunluğu kadın 650’nin üzerinde marka ve tasarımcıyı dünyaya açtı
Yeni yatırımın, Modanisa’nın dünya markası olma yolunda önemli bir kaynak olacağına işaret eden Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, “Bu yatırım bizim için çok önemli. Zira, Modanisa’nın hazır giyim sektöründe girişimciliğe verdiği destek ile kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki pozitif etkilerini güçlendirme misyonu, bankanın yatırım misyonu ile çok iyi örtüşüyor. Yeni yatırımla bir yandan e-ticaret ve lojistik altyapımızı güçlendirirken diğer yandan Türkiye’den daha fazla üretici ve markayı dünya ile buluşturma imkanına kavuşacağız. Bununla birlikte işimizin odağında yer alan kadınlar için yeni sosyal projelere de imza atacağız” dedi.
Modanisa, büyük çoğunluğu kadın olmak üzere 60’ın üzerinde tasarımcı ve 650’nin üzerinde üreticinin markalarını, kurduğu e-ticaret platformu üzerinden dünyanın 130 ülkesine ulaştırıyor. Londra, Dubai, Jakarta gibi önemli merkezlerde Türk tasarımcıların ürünlerini Modest Fashion Week moda organizasyonları ile dünya sahnesine çıkartan Modanisa, Türkiye’nin tekstilde markalaşma çalışmalarına da katkı yapıyor.
Türkiye’nin e-ihracat şampiyonu
Her yıl e-ticaret platformuna 150 milyonun üzerinde ziyaretçi çeken Modanisa, Türkiye’nin son 3 yıldaki e-ihracat şampiyonluğunu da elinde bulunduruyor. Türkiye’nin hazır giyim e-ihracat tutarının yarısından fazlasını gerçekleştiren site, bugün bu alanda önemli ihracatçıların başında geliyor. 2011'den itibaren yükselen bir ivme ile toplam cirosu içindeki ihracat oranını arttıran şirket, 2018 yılı itibariyle bu oranı yüzde 80'lere ulaştırdı.
Varlık sebebini “Muhafazakâr giyim tarzını tercih eden kadınların, değerleri ile uyum içerisinde şık olabilmesi” şeklinde açıklayan Modanisa, bu vizyonla yılda toplam 70 bin çeşitten fazla ürünü dünyanın 130 ülkesindeki milyonlarca kadının beğenisine sunuyor.
İstanbul’u dünyada modest giyimin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen Modanisa, bu yatırımlar ile Avrupa ve Ortadoğu’da yeni lojistik merkezleri kurarak Türkiye’den gönderdiği ürünlerini maksimum 3 günde tüm dünyadaki müşterilerine ulaştırabilecek.
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