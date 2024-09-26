EBRD'den Türkiye için büyüme tahmini

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı.

Banka, bu yıla ilişkin bölgesel ekonomik büyüme öngörüsünü mayıstaki tahminine göre yüzde 0,2 aşağı yönlü revize ederek bu yıl için yüzde 2,8 olarak belirledi, gelecek yıl için ise yüzde 3,5 büyüme öngördü.

EBRD, Türkiye'de bu yıl ve 2025 için ekonomik büyüme öngörüsünü ise mayıstakine göre değiştirmeyerek sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 3'te sabit bıraktı.

Makroekonomi politikalarındaki değişimin yanı sıra Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının da yatırımcı güveninin iyileşmesine katkıda bulunduğu ifade edilen raporda, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminde son bir yıldaki düşüşe dikkat çekildi.

REKLAM 2025 BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ Raporda, ekonominin yeniden dengelenmesi ve yatırımcı güvenindeki artışın etkisiyle büyümenin 2025'te yüzde 3'e yükseleceği öngörüldü. Yüksek enflasyonun sürmesi, Türk lirasındaki reel değerlenmenin ihracat ve turizm üzerindeki etkisi, bölgede artan jeopolitik gerilimler ve kısa vadeli dış finansman ihtiyacının yüksek olması karşısında sıkı küresel finansman koşullarının Türkiye ekonomisine yönelik temel riskler olduğu kaydedilen raporda, cari açığın düştüğü ancak kısa vadeli dış borcun yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.