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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, gösteriyi çok beğendiğini söyleyen Ebru Gündeş, "Cem üstüne çok çok koyarak kendini çok geliştirmiş. Çok güzel bir gösteri oldu, ben çok eğlendim" dedi. Yaz sezonunda neler yapacağını soran muhabirlere Ebru Gündeş “Aynen devam, çalışıyorum. Her şey çok güzel gidiyor" diyerek gösterinin düzenlendiği alandan ayrıldı.