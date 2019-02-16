Türk müziğinin güçlü sesi Gündeş, sahneye bu geceye altın rengi bir kostümle çıktı. Programına son albümünden Aşık ve Gidiniz isimli şarkılarla başlayan Ebru Gündeş konuklarını "Ne iyi ettiniz de geldiniz" sözleriyle karşıladı.

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, başarılı sanatçı Sevgililer Günü ile ilgili; "Eminim sevdiklerinize en güzel, en anlamlı sözleri söylediniz bugün. Bu bugünle sınırlı kalmasın olur mu? Sevmek en büyük mucizemiz, bunu unutmayın" dedi. Konserini alkışlar arasında tamamlayan Gündeş'i izleyenler arasında Orhan Gencebay ve Hadise de vardı.

"EĞLENCE OLSUN DİYE YAPIYORUM"

Mekana geçtiğimiz günlerde barıştığı kız kardeşi Derya Açıkgöz ile gelen Hadise, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 14 Şubat sevgililer günü için sosyal medya hesabından yüz üstü yere uzanmış fotoğraf paylaşan popçu, 'Sevgililer gününde yalnız olanlar' yazarak, aşk hayatında kimsenin olmadığını dile getirmişti.

Fotoğraf hakkında konuşan Hadise, "Sizleri güldürebildiysem ne mutlu bana, eğlence olsun diye ara ara sosyal medyadan böyle paylaşımlar yapıyorum" dedi. Geçtiğimiz günlerde giydiği kürk ile büyük tepki toplayan ve Cemil İpekçi'nin kendisini ağır şekilde eleştirmesine değinen Hadise, "Sizleri çok seviyorum, bu konuları konuşmak istemiyorum. Üzerimdekini yurt dışından aldım, orjinal değil" dedi.