Ebru Gündeş'ten 'boşanma' iddiasına fotoğraflı yanıt
Geçtiğimiz şubat ayında iş insanı Murat Osman Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş'in boşanacağı iddia edildi. Ünlü şarkıcı, söylentileri fotoğraflı yalanladı
Giriş: 27.07.2024 - 09:22 Güncelleme: 27.07.2024 - 09:22
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Ebru Gündeş ile yazılım şirketi sahibi Murat Osman Özdemir, 2023'ün son günlerinde başlayan aşklarını 27 Şubat'ta nikâh masasına taşımıştı.
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Dubai'de evlenen çiftten Ebru Gündeş; "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" diyerek dile getirmişti.
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Ancak Ebru Gündeş'in evlendiği için pişman olduğu ve boşanacağı ileri sürüldü.