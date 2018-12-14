2019 yılının ilk aylarında Gülşen şarkısıyla sevenleriyle buluşmaya hazırlandığı müjdesini de veren Ebru Polat, "Harika bir Gülşen coverı hazırladık. Hem slow hem de hareketli iki versiyonla yeni yıla merhaba diyeceğiz" açıklamasında bulundu.

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