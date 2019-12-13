Ebru Şahin - Reyyan Şadoğlu kimdir?

ATV ekranlarının fenomen dizisinde Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren oyuncu Ebru Şahin'in hayatı diziseverler tarafından merak edilmeye başladı. Peki Ebru Şahin kimdir?
EBRU ŞAHİN - REYYAN ŞADOĞLU KİMDİR?
Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.
Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.
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