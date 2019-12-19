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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Uğur Akkuş ile mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Şallı, önceki gün gerçekleştirilen yılbaşı alışveriş festivaline katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şallı'nın neşeli halleri dikkat çekti.

"EVLİLİĞİ HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"

Yeni yılı heyecanla beklediğini dile getiren Şallı, "2020 hepimize inşallah daha sağlıklı, neşeli, güzel günler getirsin. 2020'den daha umutluyum ben, nedense 2020'nin enerjisinin çok yüksek olacağını düşünüyorum. Tüm dünyaya barış, sağlık, huzur, güzellik, neşe ve herkesin kalbine sevgi diliyorum. Evlilik güzel bir şey tabi, herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BU HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Ebru Şallı, eşinin kendisine 15 milyon dolarlık ev aldığı iddiaları hakkında açıklama yaptı. "Küçük şeylerle mutlu olabilmeyi sağlayabilmek lazım" diyen Şallı, şunları söyledi:

Biliyorsunuz zaten sormuştunuz daha önceden de. Öyle bir şey yok gerçekten. Çok fantastik şeyler bunlar. Uğur evlenirken böyle bir yüzük taktı, gönlünden kopmuş. Bu doğru ama böyle ev haberleri doğru değil. Öyle bir şey söz konusu değil. Siz çok yakıştırıyorsunuz bana böyle evleri. Hediyenin küçüğü, büyüğü olmaz. Ben çocuklara da her zaman bunu aşılıyorum, çok büyük beklentilere girmesinler diye. Küçük şeylerle mutlu olabilmeyi sağlayabilmek lazım bence, bu çok önemli bir şey. O yüzden ben bir tencere, tava ile de mutluyum. Mutfak eşyalarını çok seviyorum, bunu biliyor bütün arkadaşlarım. Bana öyle şeyler çok alırlar, mutlu olurum.

"HER ZAMAN TAKILACAK BİR YÜZÜK DEĞİL"

Uğur Akkuş'un hediye ettiği evlilik yüzüğünü takmaması ile ilgili soruları yanıtlayan Şallı, "Nasıl takayım? Her zaman takılacak bir yüzük değil ama bir gün takarım. Büyük olduğu için her zaman takılması kolay olan bir yüzük değil. Küçüğü var bende, onu takıyorum zaten" ifadelerini kullandı.

Yeni yılı evde karşılayacaklarını dile getiren Şallı, "Yılbaşında evdeyiz, çocuklarla beraberiz zaten. Yılbaşında ben öyle çok fazla program yapmayı sevmiyorum açıkçası. En güzeli ev oluyor" dedi.

Ebru Şallı, çocuk sorularına ise, "Ben çocukları çok severim biliyorsunuz, kısmet diyelim" yanıtını verdi.