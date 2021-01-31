Ebru Şallı, 15 Ocak'ta 44. yaşını da Tulum'da kutlamıştı.

Şallı, paylaştığı bu fotoğrafa ise, "Dileğimi diledim. Hepinize, güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Uğurum'a çok çok teşekkür ederim bu muhteşem doğum günü için" notunu düşmüştü.