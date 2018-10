4 | 17

Model, kına gecesine dört kişinin taşıdığı tefour ile gelen ve eleştirilere maruz kalan İdil Fırat’ın hatırlatılması üzerine ise, “Ben ona çok yakıştırdım. Bize uzak gibi duruyor ama neden olmasın? Her an her şey olabilir” şeklinde konuştu.