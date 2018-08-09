Ebru Şallı ile nişanlısı Uğur Akkuş romantizmin doruğunda

Ebru Şallı ile bir yıldır aşk yaşadığı Uğur Akkuş, Belgrad Ormanı’nda el ele görüntülendi. Muhabirler aşk hayatını sorunca Şallı, “Gördüğünüz gibi mutluyuz, her şey yolunda. Nikah bu yıl sonu” dedi. Keyifli olan Uğur Akkuş, sevgilisini öpücüklere boğdu