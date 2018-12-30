Ebru Şallı: Sürpriz söylenir mi?

Ünlü manken Ebru Şallı ve nişanlısı Uğur Akkuş bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Çift, “Yeni yılda sürpriz bir evlilik olur mu?” sorusu üzerine gülümseyerek yanıt verdi