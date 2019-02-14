Nişanlısı Uğur Akkuş'un evlilik teklifini kabul ettiğini söyleyen ve düğünün yakın olduğunun sinyallerini veren ünlü manken Ebru Şallı, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Çok tartışılan bir ilişkinin ardından mutluluğu yakalayan ve tekrardan dünyaevine girmeye hazırlanan Ebru Şallı'nın mutluluğu adeta gözlerinden okunuyordu.

Arkadaşları ile birlikte geldiği alışveriş merkezinde uzun süre alışveriş yapan Şallı, alışveriş turunun ardından otoparka inerek alışveriş merkezinden ayrıldı.