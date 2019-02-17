Ebru Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Giriş: 17.02.2019 - 11:36 | Güncelleme:  

Uğur Akkuş ile sene sonunda evleneceği konuşulan Ebru Şallı'nın pilates fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı photoshoplu paylaşımıyla takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu

  • 1Ebru Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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    Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı photoshoplu paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şallı, ayna karşısında pilates yaparken çekilmiş fotoğrafına photoshop yaptığı ortaya çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Photoshop ile belini incelten ancak aynadaki yansımasına photoshop uygulamayı unutan Şallı'nın takipçileri, "Ayna ve duvarı da pilatese başlatmışsınız, tebrikler" yorumunda bulundu. 

  • 2Ebru Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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    Şallı, daha önce de photoshop uygulayarak paylaştığı fotoğraflarla da alay konusu olmuştu. İşte Şallı'nın paylaşımına takipçilerinden gelen yorumlar:

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    "Ayna yamulmuş"

  • 4Ebru Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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    "Duvar belinizin şeklini almış"

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    "Ayna ve duvarı da pilatese başlatmışsınız, tebrikler"

  • 6Ebru Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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    "Bu sefer de aynayı yamultmuşsunuz"

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  • 24Ebru Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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  • 25Ebru Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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  • 26Ebru Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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  • 27Ebru Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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  • 28Ebru Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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  • 29Ebru Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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  • 30Ebru Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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  • 31Ebru Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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  • 32Ebru Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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  • 33Ebru Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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  • 34Ebru Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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  • 35Ebru Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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  • 37Ebru Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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  • 38Ebru Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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