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Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı photoshoplu paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şallı, ayna karşısında pilates yaparken çekilmiş fotoğrafına photoshop yaptığı ortaya çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Photoshop ile belini incelten ancak aynadaki yansımasına photoshop uygulamayı unutan Şallı'nın takipçileri, "Ayna ve duvarı da pilatese başlatmışsınız, tebrikler" yorumunda bulundu.