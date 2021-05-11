"UĞUR BANA EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALATTI"

2019'da dünyaevine girdiği eşiyle evlilik sözleşmesi yaptıklarını itiraf eden ünlü isim, şu şekilde konuştu:

Son yıllarda yapılan evliliklerde bir evlilik sözleşmesi oluyor. Bizim de bir evlilik sözleşmemiz var ama bu kendi aramızda. Yani herhangi bir resmi noterden imzalanmadı. Uğur bana tek maddelik bir evlilik sözleşmesi imzalattı. Sadece tek madde var ama bunun ne olduğunu açıklayamıyorum sizlere maalesef. Çünkü 'Gizlilik sözleşmesi imzaladım' dermişim... (Gülüyor.)

"EŞİMLE ARAMDAKİ GÜVEN SÖZ KONUSU"

Dediğim gibi bir evlilik sözleşmesi söz konusu. İmzaladım mı, imzaladım ama ne olduğunu o zaman da paylaşmamıştım. Şimdi de benim eşimle aramdaki güven söz konusu... Yani sadece aramızda kalan bir şey o. Dolayısıyla paylaşmamın doğru olmayacağını düşünüyorum. Aile arasında olan bir şey diyeyim ama net olarak söylediğimde evet; böyle bir sözleşme var, böyle bir sözleşme imzaladım, ikimizin arasında özel ve tek maddelik bir sözleşme...