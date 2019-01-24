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"GEÇMİŞLE İLGİLİ KONUŞMAYALIM"

İşadamı Uğur Akkuş, eski eşi Gonca Sağlam’ın “zorlama hapsi” ile cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme, Sağlam’ın 3 gün zorlama hapsine çarptırılmasına karar vermesiyle ilgili sorulara Akkuş, "Geçmiş ile ilgili konuşmayalım, geleceğe bakalım" diyerek araçlarına geçerek uzaklaştı.