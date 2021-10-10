Ebru Şallı: Uğur ile üçüncü yılımız bitti

"Üçüncü yılımız bitti" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile önceki akşam Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Akkuş ile evlilik yıl dönümlerini Paris'te kutlayan Şallı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

44 yaşındaki eski manken, "Üçüncü yılımız bitti. Her şey çok güzeldi." dedikten sonra eşiyle oradan ayrıldı.

2019 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Öte yandan mutlu birliktelikleri süren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2019'da Çırağan Sarayı'nda düzenlenen tören ile dünyaevine girmişti.