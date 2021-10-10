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Haberler Magazin Ebru Şallı: Uğur ile üçüncü yılımız bitti - Magazin haberleri
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Ebru Şallı: Uğur ile üçüncü yılımız bitti

Eski manken Ebru Şallı, dün akşam eşi Uğur Akkuş ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Akkuş ile evlilik yıl dönümlerini Paris'te kutlayan Şallı, "Üçüncü yılımız bitti Her şey çok güzeldi." diye konuştu

Ebru Şallı: Uğur ile üçüncü yılımız bitti - Magazin haberleri
"Üçüncü yılımız bitti"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile önceki akşam Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Akkuş ile evlilik yıl dönümlerini Paris'te kutlayan Şallı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

44 yaşındaki eski manken, "Üçüncü yılımız bitti. Her şey çok güzeldi." dedikten sonra eşiyle oradan ayrıldı.

2019 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Öte yandan mutlu birliktelikleri süren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2019'da Çırağan Sarayı'nda düzenlenen tören ile dünyaevine girmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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