Ebru Yaşar: Beni ayakta tutan şey dinleyicilerim

Bu ayın başında 'Gel De Sevme' albümünü müzikseverlerle buluşturan şarkıcı Ebru Yaşar, Almanya'da Türkçe yayımlanan Vitrin Dergisi'nin kapak konuğu oldu.

Geçtiğimiz ay Almanya'da gurbetçi vatandaşların en çok dinlediği sanatçı olan Yaşar, samimi açıklamalarda bulundu:

Ünlü şarkıcı, "Kariyerimde tabii ki hala güncel olmak yaptığım müziğin karşılığını dinleyiciler tarafından alıyor olmak bu beni en büyük ayakta tutan şey" dedi.

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, 4 yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşturduğu yeni albümü "Gel de Sevme" ile zirveye yerleşmişti. Albümün ilk klibi 'Yalnız Uyunmaz'a, ikinci klip ise 2021 yaz düğünlerine şimdiden damga vuran 'Ben Bilmem'e çekilmişti.

"BÖYLE BİR ALBÜME İHTİYAÇ VARMIŞ"

Ebru Yaşar, "Böyle bir albüme ihtiyaç varmış onu görüyoruz. Albümde herkes kendi hitini buluyor. Herkesin favorisi farklı. Böyle olunca daha mutlu oluyorum. Bütün şarkılar çıkış parçası gibi oldu" ifadelerini kullanmıştı.

"ZAMAN YOLCULUĞU YAPTIRMAK İSTEDİM"

Ünlü şarkıcı, ayrıca, "Çok sağ olsunlar. Çok iyi gidiyor, çok teşekkür ederim. Dinleyen, seven, alan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir albüm yapayım, ruhlara dokunsun, gönüllere değsin, sonra pandemi döneminde bize umut vaad etsin istedim. Çünkü umut olmadan, heyecan olmadan hayatta yaşamanın hiçbir anlamı yok. Hani şarkılar bizi bir yerden bir yere götür ya... Zaman yolculuğu yaptırmak istedim. Klasik evlerinde dinleyebilecekleri bir albüm hediye etmek istedim" demişti.

"HERKESİN FAVORİSİ FARKLI"

Sanatçı, albümünün satış rakamlarıyla her alanda bir numaraya yerleşmesi ile ilgili ise şunları söylemişti:

Böyle bir ihtiyaç varmış onu görüyoruz. İhtiyacı elimden geldiği kadar müzikseverlerle paylaşmak istedim. Onlara da böyle mutluluk verebildiysem ne mutlu bana. Heyecanım bitmiş değil. Albümde herkes kendi hitini buluyor. Herkesin favorisi farklı. Böyle olunca daha mutlu oluyorum hem de kafam karışıyor. Bütün şarkılar çıkış parçası gibi oldu. Zaten öyle hazırlamıştım. 'Hepsi bir hit olsun' şeklinde girişmiştim albüme. Öyle de oldu gibi. Birbirleriyle yarışıyorlar.

EBRU YAŞAR'IN ÖNCEKİ ALBÜMLERİ

1995: Bu Sahilde

1997: Sevenler Ölmez

1999: Seni Anan Benim İçin Doğurmuş

2003: Aşkımız Buraya Kadar

2006: Yeşillenirim

2008: Seviyorum Seni

2011: Delidir

2013: Sanat-ı Ebru

2017: Haddinden Fazla